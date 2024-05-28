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Социально-кадровый центр открыт на Куйбышевской железной дороге

28 мая 2024 20:31
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Центральный офис СКЦ расположен в Самаре, остальные – в Ульяновске, Сызрани, Уфе, Пензе и других городах в границах магистрали.

Сегодня на Куйбышевской железной дороге состоялось открытие сразу 12-ти фронт-офисов Социально–кадрового центра ОАО «РЖД». Они предоставляют самый современный сервис в сферах трудовых отношений, социального обслуживания, а также подбора персонала на вакантные должности в подразделениях компании. Центральный офис СКЦ расположен в Самаре, остальные – в Ульяновске, Сызрани, Уфе, Пензе и других городах в границах магистрали. В церемонии открытия центра в Самаре  приняли участие начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Сергей Саратов и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

– Открытие подобного центра – это масштабный проект, который реализуется по всей стране. Это новый облик железных дорог, новый уровень взаимоотношений с нашими сотрудниками, когда работник в одном месте может получить и справку, и консультацию, и оформить необходимую услугу.  Нам важно, чтобы наши сотрудники чувствовали себя защищёнными и имели возможность обратиться сюда за решением любой задачи, – отметил Сергей Саратов.

Центральный офис СКЦ расположен в исторической части Самары и непосредственной близости от железнодорожного вокзала и многих других железнодорожных объектов, имеет хорошую транспортную доступность, что является дополнительным плюсом. 

–  Организовывая работу Социально-кадрового центра, мы следовали самым высоким стандартам и сделали процесс оформления кадровой документации и нахождение в помещении максимально комфортным для соискателей и наших работников. СКЦ представлен комфортными зонами ожидания, переговорными и удобными зонами для ознакомления с документами, – подчеркнул Вячеслав Дмитриев, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

Теги: Самара

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