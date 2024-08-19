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Сотрудники ТОАЗа приняли участие в международном марафоне на Кубок главы города Самары

19 августа 2024 12:10
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23 сотрудника ТОАЗа при поддержке спортивного сообщества Уралхим Run Factory участвовали в забегах на 3, 10 и 21,1 км.

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в седьмом Самарском международном марафоне на Кубок главы города Самары. Спортивное событие собрало около 4 000 профессионалов и любителей из 200 городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Трассы марафона проходили по знаковым местам города: Струковский сад, Самарский академический театр драмы имени Максима Горького, Пушкинский сквер, площадь имени Валериана Куйбышева и площадь Славы, мост через реку Самару. Все дистанции были сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

23 сотрудника ТОАЗа при поддержке спортивного сообщества Уралхим Run Factory участвовали в забегах на 3, 10 и 21,1 км. Оператор ДПУ цеха по производству аммиака №05А Александр Киреев и аппаратчик цеха тепловодоснабжения Татьяна Гринько впервые стартовали на дистанции 42,2 км, которая проходила в два круга.

Также в первый раз на марафон заявились дети сотрудника «Тольяттиазота»: сыновья оператора ДПУ цеха по производству аммиака №07А Дмитрия Чурсаева преодолевали дистанции 300 и 600 м. Виктор Чурсаев занял седьмое место.

На финише каждый участник получил коллекционную медаль.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

Сотрудники «Тольяттиазота» регулярно принимают участие в массовых спортивных соревнованиях, активно проявляют себя в корпоративных турнирах и чемпионатах. Опыт занятий физкультурой и ведения здорового образа жизни распространяем и на подрастающее поколение — дети, глядя на спортивных родителей, также участвуют в забегах и уже показывают достойные результаты.

 

Фото:   пресс-служба ТОАЗа

Теги: Мероприятия Самара Тольятти

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