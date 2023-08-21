Сотрудники Росреестра СО совершили велопробег с Российским флагом по губернии

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В преддверии Дня государственного флага России, сотрудники Управления Росреестра по Самарской области, во главе с Молодежным советом, в минувшую субботу совершили велопробег.

Государственный трехцветный флаг – символ свободы и независимости, гражданского равенства всех народов, населяющих Российскую Федерацию. Белая полоса на флаге означает чистоту и благородство, синяя полоса олицетворяет истину, патриотизм и преданность, красный цвет считается знаком необъятной силы и храбрости. Верность российскому стягу, уважение к нему всегда являлись отличительной чертой истинных патриотов Отчизны.

«На протяжении многих лет сотрудники нашего Управления ведут активный образ жизни. Не исключением стал и велопробег, приуроченный ко Дню государственного флага России. Сорок километров участники с гордостью везли флаг нашего государства по Самарскому краю», - делится с нами руководитель Молодёжного совета Валерия Корнилова.

Мероприятие представляло собой полезную прогулку вдоль красивых природных мест правого берега Волги. Стартовой точкой было село Рождественно, далее по маршруту село Выползово и село Подгоры. «Вело приют» стал для участников перевалочным пунктом: подкрепившись, немного отдохнув, они продолжили свой путь. Так, как день выдался очень жарким, настоящим спасением стало купание в озере Иордана и на пляже «Золотые пески». В общей сложности маршрут длился около 11-ти часов.

«Это было чудесное, насыщенное событиями и эмоциями приключение. Не перестаю удивляться красоте нашего родного края и его самобытных уголков. Я с огромным удовольствием сел на велосипед и прокатился по этому маршруту, зарядился позитивной энергией, вдохновился красотами нашей губернии", - поделится впечатлениями заместитель начальника отдела правового обеспеченья Константин Минин.

Массовые спортивные мероприятия играют важную роль в развитии и популяризации спорта. Они способствуют укреплению здоровья, объединяют людей и создают позитивную атмосферу. Велопробег стал ярким примером такого события и вдохновил многих на активное участие в спорте, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области