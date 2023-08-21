Сотрудники Росреестра СО совершили велопробег с Российским флагом по губернии

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вопросы строительства станции метро «Театральная» обсудили на совещании под руководством председателя областного Правительства  Виктора Кудряшова.
Строительство станции метро «Театральная» идет по графику
В понедельник, 21 августа, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в правительстве Самарской области.
Дмитрий Азаров поручил устранить замечания на подъездах к школам Самарской области
В России начнут производить иранские автомобили
В России начнут производить иранские автомобили
Одна из приоритетных задач нового образовательного центра – подготовка специалистов, необходимых городу и региону.
В Автозаводском районе Тольятти 1 сентября начнет работу новая крупнейшая школа Самарской области
В Московской области прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.
Ориентировщица из Самарской области Анна Дворянская выиграла Всероссийские соревнования
Триколор – один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны.
Самарская область отметит День флага Российской Федерации
Работы повысят качество и надежность теплоснабжения почти 300 объектов города, в том числе 222 многоквартирных домов и 22 социальных учреждений.
В Новокуйбышевске завершена перекладка участка теплосети по улице Белинского
Сулейман Пахомов - третий.
Тольяттинская спортсменка Анна Чернышева - первая на чемпионате России по каратэ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.4
-0.35
EUR 101.48
-0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сотрудники Росреестра СО совершили велопробег с Российским флагом по губернии

21 августа 2023 15:44
93
Мероприятие представляло собой полезную прогулку вдоль красивых природных мест правого берега Волги. Стартовой точкой было село Рождественно.

В преддверии Дня государственного флага России, сотрудники Управления Росреестра по Самарской области, во главе с Молодежным советом, в минувшую субботу совершили велопробег.

Государственный трехцветный флаг – символ свободы и независимости, гражданского равенства всех народов, населяющих Российскую Федерацию. Белая полоса на флаге означает чистоту и благородство, синяя полоса олицетворяет истину, патриотизм и преданность, красный цвет считается знаком необъятной силы и храбрости. Верность российскому стягу, уважение к нему всегда являлись отличительной чертой истинных патриотов Отчизны.

«На протяжении многих лет сотрудники нашего Управления ведут активный образ жизни. Не исключением стал и велопробег, приуроченный ко Дню государственного флага России. Сорок километров участники с гордостью везли флаг нашего государства по Самарскому краю», - делится с нами руководитель Молодёжного совета Валерия Корнилова.

Мероприятие представляло собой полезную прогулку вдоль красивых природных мест правого берега Волги. Стартовой точкой было село Рождественно, далее по маршруту село Выползово и село Подгоры. «Вело приют» стал для участников перевалочным пунктом: подкрепившись, немного отдохнув, они продолжили свой путь. Так, как день выдался очень жарким, настоящим спасением стало купание в озере Иордана и на пляже «Золотые пески». В общей сложности маршрут длился около 11-ти часов.

«Это было чудесное, насыщенное событиями и эмоциями приключение. Не перестаю удивляться красоте нашего родного края и его самобытных уголков. Я с огромным удовольствием сел на велосипед и прокатился по этому маршруту, зарядился позитивной энергией, вдохновился красотами нашей губернии", - поделится впечатлениями заместитель начальника отдела правового обеспеченья Константин Минин.

Массовые спортивные мероприятия играют важную роль в развитии и популяризации спорта. Они способствуют укреплению здоровья, объединяют людей и создают позитивную атмосферу. Велопробег стал ярким примером такого события и вдохновил многих на активное участие в спорте, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Пригородным поездам в Самарской области продлили маршрут с 21 августа
21 августа 2023  13:28
Пригородным поездам в Самарской области продлили маршрут с 21 августа
171
В Самарской области с 1 сентября ограничат движение большегрузного транспорта по мосту через реку Самара
21 августа 2023  13:16
В Самарской области с 1 сентября ограничат движение большегрузного транспорта по мосту через реку Самара
473
В России утвержден график выходных и праздничных дней на 2024 год
21 августа 2023  11:59
В России утвержден график выходных и праздничных дней на 2024 год
203
В Самаре открылся IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
21 августа 2023  09:30
В Самаре проходит IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
212
В связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок Главы города в Самаре ограничат движение транспорта
20 августа 2023  13:04
В связи с проведением легкоатлетического марафона в Самаре ограничат движение транспорта
726
Весь список