Составность скоростного поезда «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти будет увеличена с 23 августа

46

С 23 августа количество вагонов до десяти будет увеличено еще в одном поезде «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. Такое решение принято при поддержке Правительства Самарской области и обусловлено высокой популярностью маршрута среди населения.

Так, в частности, с 23 августа по пятницам увеличена составность до десяти вагонов поезда № 7120/7119 Самара (отпр. 14:00) до станции Жигулевское Море (приб. 15:32), от станции Жигулевское Море он проследует в Тольятти в пятивагонном исполнении. Для пассажиров, которые планируют проехать до станции Тольятти, необходимо осуществлять посадку в первые пять вагонов поезда.

Кроме того, по пятницам назначена дополнительная «Ласточка» со станции Жигулевское Море (отпр. 15:47) до станции Средневолжская (приб.16:45).

По субботам сдвоенные «Ласточки» будут курсировать в следующих поездах:

№ 7118/7117 Тольятти (отпр. 11:00) – Самара (приб. 12:54);

№ 7120/7119 Самара (отпр. 14:00) – Тольятти (приб. 15:54);

№ 7126/7125 Тольятти (отпр. 16:48) – Самара (приб. 19:05).

По воскресеньям сдвоенные Ласточки будут курсировать в следующих поездах:

№ 7112/7111 Самара (отпр.8:10) –Тольятти (приб. 10:11);

№7118/7117 Тольятти (отпр. 11:00) – Самара (приб. 12:54);

№ 7120/7119 Самара (отпр. 14:00) – Тольятти (приб. 15:54);

№ 7126/7125 Тольятти (отпр. 16:48) – Самара (приб. 19:05).

Время указано местное

Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Самарская ППК». Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников, студентов и детей.