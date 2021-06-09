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Скоростные «Ласточки» начнут курсировать между Самарой и Тольятти

9 июня 2021 17:25
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В первую поездку из Самары поезд отправится 11 июня.

Электропоезда «Ласточка» холдинга «РЖД» начнут курсировать в одной из крупнейших российских агломераций – между Самарой и Тольятти.

В первую поездку из Самары поезд отправится 11 июня в 18:00, со станции Жигулевское море – 12 июня в 07:00 (время местное).

С 12 июня «Ласточки» будут курсировать по маршруту Самара – Жигулевское море (Тольятти) ежедневно 6 раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию. Время поезда в пути – 1 час 25 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная.

«Ласточки» будут курсировать пятивагонными составами, в которых есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло.

«Ласточки» полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями – подъемники для инвалидных колясок позволяют осуществлять посадку/высадку с низких платформ, а специализированные места оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Приобрести билеты на «Ласточки» Самара – Жигулевское Море можно во всех кассах пригородного сообщения. Стоимость «разового» билета – 199 рублей, «туда-обратно» – 358 рублей. Действуют все федеральные льготы. Для студентов и пассажиров в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) цена «разового» билета будет снижена на 30%. В ближайшее время продажа билетов будет открыта и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

Теги: «Ласточка» Самара Тольятти

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