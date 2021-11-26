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Сервис билайн: Операторы обеспокоены возможной блокировкой с 1 декабря миллионов сим-карт

26 ноября 2021 15:12
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Владельцы корпоративных SIM-карт должны самостоятельно внести свои данные в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) на портале Госуслуг.

Операторы связи активизировали рассылку бизнес-клиентам Самарской области и других регионов России напоминаний о вступлении в силу с 1 декабря 2021 года поправок к закону «О связи» (533-ФЗ), принятых еще в прошлом году. Согласно поправкам владельцы корпоративных SIM-карт должны самостоятельно внести свои данные в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) на портале Госуслуг.  Операторов связи закон обязывает приостановить обслуживание не зарегистрированных на портале SIM-карт.

По оценкам  экспертов телекоммуникационного рынка России, с 1 декабря для более чем 15 млн корпоративных мобильных номеров могут быть приостановлены услуги связи, если процедура не будет пройдена вовремя.

«Действительно, согласно требованиям 533-ФЗ с 1 декабря 2021 года услуги связи могут быть ограничены для корпоративных номеров, которые не будут до этой даты зарегистрированы на портале Госуслуг. билайн регулярно проводит информационные кампании, направленные на информирование наших корпоративных клиентов о данной ситуации. Мы просим бизнес, а точнее конечных пользователей по корпоративному контракту, пройти необходимую процедуру регистрации. В случае возникновения каких-либо вопросов по теме необходимо обращаться к персональному менеджеру, закрепленному за организацией, или на специальную выделенную линию в центр поддержки клиентов 8 (800) 700-06-28», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе билайн.

По мнению авторов законодательной инициативы, исполнение 533-ФЗ поможет повысить прозрачность рынка SIM-карт и приведет к снижению количества случаев телефонного мошенничества и спам-звонков.

Для того, чтобы избежать блокировки корпоративной SIM-карты и не остаться без связи с 1 декабря, юрлицам достаточно выполнить несколько условий. В частности, для активации корпоративного номера у сотрудника должна быть подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг. Кроме того, после регистрации данных необходимо подтвердить запрос «Активация корпоративной SIM-карты».

До 1 марта 2023 года по закону также необходимо внести сведения на портал Госуслуг организациям - владельцам M2M устройств, в которых используются SIM-карты (банкоматы, платежные терминалы, счетчики и датчики мониторинга). В противном случае они также могут столкнуться с блокировкой.

 

Фото:   билайн

 

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