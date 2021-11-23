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Сервис билайн.аналитика: российская молодежь стала дольше говорить по телефону и чаще сидеть в интернете

23 ноября 2021 21:25
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Эксперты выяснили, как изменилась длительность общения по мобильной связи, определили динамику потребления интернет-трафика.

Сервис билайн.аналитика проанализировал, как за последний год трансформировались цифровые привычки россиян в возрастных категориях «до 25 лет» и «от 25 до 35 лет». Эксперты выяснили, как изменилась длительность общения по мобильной связи, определили динамику потребления интернет-трафика, а также узнали, какая модель телефона наиболее популярна у молодежи. 

В среднем у людей в возрасте до 35 лет за последний год (с 1 октября 2020 года) длительность звонков выросла на 36,6%, а рост потребления мобильного интернета составил 36,8%. Между тем, звонки по телефону преимущественно выбирают женщины, тогда как мужчины чаще выходят в сеть.

Кроме того, клиенты до 25 лет стали больше пользоваться мобильным интернетом на 49%, а длительность голосовых вызовов увеличилась почти на 74%. Количество звонков больше всего выросло в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. По увеличению длительности разговора лидируют: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. Наибольший скачок трафика мобильного интернета среди клиентов в возрасте до 25 лет за последний год зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Казани и Уфе.

Среди людей в возрастной категории от 25 до 35 лет мобильный интернет стал популярнее на 35,5%, в то время как длительность звонков увеличилась на 34,1%. Топ-5 городов по использованию мобильного интернета, длительности и частоте звонков в этой возрастной категории выглядит так же, как и среди тех, кому до 25 лет.

Топ популярных сервисов, на которые люди в возрасте 25–35 лет тратят мобильный интернет-трафик, выглядит так:

Веб-браузинг;

Приложения Яндекса (карты, такси и проч.);

WhatsApp;

YouTube;

Facebook;

Mail.ru;

ВКонтакте;

TikTok;

Одноклассники;

Instagram. 

Клиенты билайн в возрасте до 25 лет предпочитают следующие интернет-сервисы:

Веб-браузинг;

Приложения Яндекса (карты, такси и проч.);

YouTube;

WhatsApp;

Facebook;

ВКонтакте;

TikTok;

Instagram;

Telegram;

Google Play.

Стоит отметить, что абоненты билайна на тарифе «Твоё решение» могут выбрать объемы пакетов минут и Гб с учетом собственного потребления, а также активировать дополнительные опции, позволяющие еще больше настроить тариф под свои индивидуальные потребности. Например, дополнительно подключить безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы, в том числе отдельно на каждый сервис.

Топ-10 самых популярных девайсов среди людей до 35 лет представлен следующими устройствами:

Apple iPhone 11;

Samsung Galaxy A51;

Apple iPhone 7;

Xiaomi Redmi 9A;

Samsung Galaxy A10;

Xiaomi Redmi 9C NFC;

Samsung Galaxy A12;

Samsung Galaxy A50;

Xiaomi Redmi 9;

Honor 7A.

 

Фото:   билайн

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