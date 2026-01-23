Я нашел ошибку
жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
Самарцы попали в десятку регионов, где в новогоднюю ночь активно пользовались домашним интернетом Билайна

149
Самарцы попали в десятку регионов, где в новогоднюю ночь активно пользовались домашним интернетом Билайна

Новый год многие самарцы встретили, пользуясь домашним интернетом. В среднем клиенты Билайна из Самарской области за несколько часов скачали по 3,6 ГБ.

Встречающие 2026 год смотрели праздничные шоу и онлайн-фильмы, созванивались с друзьями по видеосвязи, слушали музыку и использовали другие привычные сервисы. В итоге самарцы попали в топ-10 регионов, где в новогоднюю ночь активно скачивали трафик в сети домашнего интернета.*

После встречи Нового года интерес к онлайн-развлечениям сохранялся. На каникулах с 1 по 11 января домашний интернет был одинаково востребован в течение дня. Трафик начинал снижаться только после 23:00. Активность пользователей становилась минимальной с 2 до 3 часов ночи. С 4 утра трафик снова нарастал.

Всего клиенты Билайна со всей страны скачали в праздничные выходные почти 4 миллиона ГБ. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в декабре прошлого года.

Благодаря постоянной модернизации инфраструктуры Билайна, пользователям доступно качественное покрытие домашнего интернета как в будни, так и в праздники, когда онлайн-сервисы помогают сделать семейные и дружеские встречи еще теплее.

В прошлом году Билайн провел масштабную модернизацию сети широкополосного доступа (ШПД). В результате более 1,1 миллиона клиентов из разных регионов получили еще более надежные домашний интернет и цифровое ТВ. Это позволяет клиентам смотреть полюбившиеся фильмы онлайн, слушать музыку через интернет или искать рецепты для уютных домашних посиделок с родными и друзьями.

*В новости использована обезличенная статистика пользователей сети ШПД, а также клиентов, чьи роутеры работают через СИМ-карты Билайна. Аналитика включает период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Источник изображения – пресс-служба Билайна.

Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
119
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
136
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
416
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
712
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
557
