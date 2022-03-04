«Самарскими РС» установлено свыше 65 000 «умных» приборов учета в регионе

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В филиале ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» продолжаются работы по установке современных автоматических приборов учета электроэнергии. По состоянию на начало 2022 года в филиале установлено 65 303 «умных» приборов учета с удаленным сбором данных.

Работы по установке «умных» приборов учёта с удаленным сбором данных продолжатся. Они проводятся в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ.

Новый прибор учёта освободит потребителя от необходимости производить снятие показаний и передавать их в УК или поставщику электроэнергии. Он позволяет более точно контролировать расход электричества и оптимизировать ежемесячные платежи. Автоматическая передача данных исключает возможность отправки неверного результата. Потребитель ничего не платит - затраты несет только сетевая компания.

В текущем году установка «умных» приборов учёта будет продолжена. Энергетики обращают внимание, что для безопасного выполнения работ не исключаются кратковременные плановые отключения электричества, о чем уведомляются в том числе администрации населенных пунктов и муниципальных районов. «Самарские РС» просят жителей региона с пониманием отнестись к проводимым работам.



