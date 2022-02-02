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Самарский университет разработает проекты искусственного интеллекта для нужд КбшЖД 

2 февраля 2022 16:41
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В 2021 году Самарский университет впервые презентовал КбшЖД свои возможности  в сфере технологии искусственного интеллекта.

На базе региональной инновационной площадки Куйбышевской магистрали «Трансфер инноваций» состоялось  подписание соглашения о сотрудничестве между Куйбышевской железной дорогой и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева. Свои подписи под документом поставили начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и ректор Самарского университета имени Королева Владимир Богатырев.

Сотрудничество сторон будет направлено на разработку и внедрение инновационных технологий, организацию опытных испытаний на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги с целью продвижения современных технологий и научных достижений, включая искусственный интеллект, в производственные процессы железнодорожного транспорта.

– Задача сотрудничества Куйбышевской железной дороги и Самарского университета имени Королёва – не только формирование инвестиционного фокуса региона на инновации, но и развитие сквозных решений, которые приведут к интеграции железнодорожного транспорта в городские транспортные системы и трансформации существующих бизнес-моделей. Мы планируем и дальше развивать наше сотрудничество  с университетом, выступая в качестве индустриального партнера и испытательного полигона, – отметил начальник Куйбышевской железной дороги. 

В 2021 году Самарский университет имени Королёва впервые презентовал Куйбышевской железной дороге свои возможности  в сфере технологии искусственного интеллекта. Это положило начало сотрудничеству – за  год был реализован  ряд совместных проектов. В том числе, адаптировано программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для построения объемных моделей для нужд Центральной дирекции по ремонту пути ОАО «РЖД». В настоящее время процедуру согласования в ОАО «РЖД» проходит план мероприятий по развитию сотрудничества компании и Самарского университета имени Королёва, который предусматривает создание сквозной цифровой платформы аналитики на базе машинного обучения, с помощью которой можно будет решать  разноплановые задачи в дирекциях  ОАО «РЖД». Данное направление будет включено в работу НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» в качестве нового проекта «Умный город и умный транспорт», передает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото из открытых источников

 

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