Самарский Росреестр отправил очередную партию гуманитарной помощи землякам на СВО

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Самарский Росреестр отправил очередную партию гуманитарной помощи нашим землякам на СВО. В ответ на запрос были направлены газовые баллоны для бытового использования и влажные полотенца для личной гигиены.

Каждая поддержка и забота о наших военных играет значимую роль в организации их жизнедеятельности в тяжелых военно-полевых условиях.

«Помогая нашим ребятам, мы стремимся не только обеспечить их необходимыми материалами, но и проявить поддержку и уважение к их службе. Военные сталкиваются с трудными и опасными ситуациями каждый день, и знание того, что Родина помнит о них и ценит их службу, может оказаться важным поддерживающим фактором», - говорит Ольга Суздальцева, заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено Управлением Росреестра СО