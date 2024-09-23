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Самарский Росреестр информирует: проверяйте недвижимость на наличие арестов

23 сентября 2024 15:19
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Проблема наличия ареста (запрета на совершение регистрационных действий) в отношении объекта недвижимости является острой для лиц, имеющих намерение продать, подарить, заложить или распорядиться им иным образом.

228 473 записей об арестах (запретах), внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании постановлений судебных приставов-исполнителей с 1999 по 2023 год в отношении объектов, расположенных на территории Самарской области, не погашены по настоящее время – об этом сообщает Управление Росреестра по Самарской области.

Проблема наличия ареста (запрета на совершение регистрационных действий) в отношении объекта недвижимости является острой для лиц, имеющих намерение продать, подарить, заложить или распорядиться им иным образом.

Аресты/запреты на объекты недвижимости накладывают уполномоченные органы (арбитражные суды, суды общей юрисдикции, судебные приставы-исполнители, налоговые органы). Если в ЕГРН в отношении объекта недвижимости внесена запись об аресте/запрете, регистрационные действия приостанавливаются до его снятия.     

«При подготовке сделки с недвижимым имуществом проверка объекта должна быть более детальна, в том числе, нужно заблаговременно побеспокоиться и проверить, нет ли актуальных арестов/запретов и предпринять меры по решению вопроса об их отмене в органе, наложившем арест/запрет», - отмечает начальник Приморского отдела Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Кувшинова.

«Внесение в ЕГРН сведений о наложении или снятии ареста/запрета осуществляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия, - продолжает и.о. начальника отдела регистрации арестов Управления Росреестра по Самарской области Ольга Коновалова. – Таким образом, для погашения в ЕГРН записи об аресте/запрете документ о его отмене должен поступить непосредственно из уполномоченного органа».

Орган регистрации рассматривает документы о снятии ареста/запрета, поступившие в порядке межведомственного взаимодействия, в течение 3 рабочих дней со дня поступления акта уполномоченного органа.       

Информация о наличии (отсутствии) зарегистрированных арестов/запретов отображается в выписке из ЕГРН. Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются в форме электронного документа, выписки из ЕГРН, в форме документа на бумажном носителе в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, или ином виде, установленном органом нормативно-правового регулирования. Необходимо отметить, что сведения ЕГРН о зарегистрированных правах и ограничениях (обременениях) прав являются актуальными только на момент их предоставления. Предоставление сведений осуществляет ППК «Роскадастр».

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

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