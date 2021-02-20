Самарские школьники готовятся стать нефтяниками

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Выбрать дорогу в жизни им помогает КНПЗ.

Многие старшеклассники еще со школьной парты начинают думать о будущем месте работы. Заранее познакомиться с профессией нефтяника им помогает образовательный проект ПАО "НК "Роснефть" "Школа - вуз - предприятие". В Самаре он реализован на базе школы №129, в которой при поддержке КНПЗ созданы специальные 10-й и 11-й "Роснефть-классы". В них ведется углубленное изучение физики, химии и математики, преподают не только школьные, но и вузовские педагоги. Стать учеником "Роснефть-класса" может любой, показавший глубокие знания по профильным предметам.

В свою очередь, Куйбышевский НПЗ поддерживает образовательные программы, оснащая классы и лаборатории, с помощью тестов помогает ребятам грамотно подойти к выбору профессии, развивает инициативу и лидерские способности школьников. Недаром многие юноши и девушки потом пополняют заводской коллектив.

В этом учебном году, несмотря на ограничения из-за пандемии, занятия в спецклассе не стали менее насыщенными и интересными.

Осенью ребят ждал традиционный двухдневный семинар "Лестница к успеху", на котором развивали их аналитические способности и учили работать в команде. В конце января молодые специалисты завода в серии открытых онлайн-уроков рассказали одиннадцатиклассникам об основных профессиях отрасли. А в начале февраля ученики выпускного класса прошли уникальный тренинг "Молодой нефтяник – лидер нового поколения". После бизнес-дискуссий и решения практических кейсов ребята получили сертификаты.

На КНПЗ довольны успехами будущей смены. Ученики уникального класса уже сейчас предлагают практические идеи по совершенствованию производства. Многие ребята из 11-го "Роснефть-класса" не раз побеждали на олимпиадах разного уровня, есть среди них и призеры городского конкурса интеллектуально-инженерного творчества "Энергетика для всех", и международного конкурса "Старт в науку". Школьники - активные участники программ образовательного фонда "Талант и успех".

Среди выпускников "Роснефть-класса" есть и стобалльники, и медалисты, ребята без труда поступают в лучшие технические вузы страны. А после, уже с высшим образованием, возвращаются на КНПЗ, становясь его полноправными членами.