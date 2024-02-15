Самарские предприятие обеспечили успешный старт космического корабля

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Сегодня, 15 февраля 2024 года, состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2-1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-26». Запуск был произведен с площадки № 31 космодрома Байконур.

По информации АО «РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), пуск ракеты-носителя прошел в штатном режиме. «Союз-2-1а» разработан и изготовлен на самарском предприятии. Это первый в 2024 году пуск самарской ракеты с Байконура.

Успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем обеспечили серийные ракетные двигатели, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех). Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

Корабль доставит на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов. В том числе аппаратура и оборудование для станции и научных экспериментов, продукты питания, медицинские средства, топливо, питьевая вода и пр.

Губернатор Самарской области неоднократно подчеркивал значение самарских предприятий для развития космической отрасли страны. «Сегодня продукция наших предприятий востребована вновь, как и всегда в сложные переломы истории нашего государства», – говорит Глава региона Дмитрий Азаров.

Фото предоставлено ПАО «ОДК-Кузнецов»