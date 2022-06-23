Самарские моторостроители отмечают 111 лет со дня рождения генерального конструктора Николая Кузнецова

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Сегодня, 23 июня, в Самаре отмечают 111 лет со дня рождения академика, дважды героя Социалистического труда, почетного гражданина города, Генерального конструктора авиационных, индустриальных и ракетных двигателей марки «НК» Николая Дмитриевича Кузнецова. Его имя носит самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.

В честь памятной даты представители коллектива «ОДК-Кузнецов» возложили цветы к бюстам Николая Дмитриевича Кузнецова в сквере Авиаконструкторов и поселке Управленческий, где работал этот выдающийся ученый и конструктор.

«Мы, работники завода, с гордостью называем себя «кузнецовцы». Наша задача – развивать его идеи и решения, сохраняя традиции конструкторской школы Кузнецова, – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. - Каждый созданный ОКБ Кузнецова двигатель становился новой вехой в развитии моторостроения, в его изделиях всегда был заложен технический потенциал, который можно и нужно реализовывать его преемникам. Сегодня цифровые технологии проектирования, современное производственное оборудование позволяют на новом уровне претворять в жизнь замыслы конструкторов легендарного конструкторского бюро. Ровно год назад в день 110-летия Николая Дмитриевича был залит первый куб бетона в основание нового здания Центра конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов» в пос. Управленческий. Сегодня внешние стены и крыша уже возведены, ведутся отделочные работы».

Молодежь предприятия отмечает день рождения Генерального конструктора по-своему. Уже не в первый раз в этот день проводится интеллектуальная игра в формате «Что? Где? Когда?», посвященная Н.Д. Кузнецову и истории отечественного авиадвигателестроения. В мероприятии примут участие 10 команд из разных подразделений предприятия.

Фото: ОДК-Кузнецов