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Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

10 октября 2022 13:19
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Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским предприятием «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К».

Запуск состоялся с пусковой установки Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области 10 октября в 5:52 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели производства «ОДК-Кузнецов» отработали штатно. Космический аппарат выведен на целевую орбиту в расчетное время.

Спутник «Глонасс-К», предназначенный для развития орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, пополнил группировку из 25 спутников, находящихся на орбите.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и ракеты-носители типа «Союз») с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

 

Теги: ОДК-Кузнецов

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