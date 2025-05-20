Самарская винодельня расширяет производство

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Denisov Winery называют самой северной лицензионной винодельней в нашей стране. Этот статус подтвержден ассоциацией виноградарей и виноделов России. Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что хорошее вино можно делать не только на юге России, но и в зоне рискованного земледелия, например, в Самарской области – в Безенчукском районе.

Винодельня Denisov Winery расширяет собственный виноградник, площадь которого на данный момент составляет 70 га, наращивают производственные мощности, обеспечивая занятость жителям села Ольгино, где базируется сельхозпредприятие.

Сосредоточились самарские аграрии исключительно на морозоустойчивых сортах винограда, которые прекрасно подходят для производства белых вин. Консультантами выступили агрономы с Кубани, которые провели анализ почв и дали детальные рекомендации по особенностям выращивания солнечной ягоды. Первый урожай с 18 га сняли через четыре года после закладки виноградника. Ягоды прекрасно вызрели, не переспели, как зачастую случается в южных регионах. И первое вино, которое делали под руководством опытного винодела из Волгограда Дмитрия Гусева, получилось легким и вкусным.

«Наша ставка на зимостойкие сорта, как например, цитронный магарач – сорт советской селекции, выведенный в Крыму специально для прохладного, как у нас в губернии, климата, оправдала себя. Сорт не боится морозов и устойчив ко многим болезням. Оптимален для нас. Со временем появились и другие сорта. Но виноградарство – тяжелый труд. В нашей местности на зиму виноградники надо обязательно укрывать. И весной, если вдруг заморозки, а виноград уже распустил почки, есть риск, что урожая будет мало. Поэтому в весеннее время мы особенно тщательно следим за всеми производственными процессами. Людей стараемся привлекать опытных, чтобы в первую очередь не навредили растениям и относились к своему делу максимально ответственно», – рассказала Мария Зуйкова, основатель винодельни Denisov Winery.

На минувшей неделе хозяйка винодельни открыла в Волгограде новый выставочный сезон. Далее ее путь с продукцией из Ольгино лежит в Великий Новгород, Псков, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Работа на винограднике и в винодельне при этом только набирает обороты. За растениями ухаживают около 30 сезонных рабочих. Еще шесть трудятся на производстве. В год винодельня выпускает 60 тыс. бутылок рислинга, ркацители, совиньон блан, пино нуар.

В этом году компания откроет новое просторное помещение – винзавод, где разместится не только производство, но и дегустационный зал, а в подвале будут храниться игристые вина с выдержкой 2-3 года. Хозяйство получит лицензию, которая позволит производить 200 тыс. бутылок вина в год. Продукцию винодельня реализует на обширной территории – от Хабаровска до Санкт-Петербурга.

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, считает поддержку местных товаропроизводителей и развитие регионального бизнеса одним из ключевых направлений работы правительства региона.

Для развития бизнеса фермеров существует ряд мер государственной поддержки. На федеральном уровне фермеры могут получать субсидии до 10 миллионов рублей от Минсельхоза РФ. Эти средства можно использовать на покупку оборудования, создание локаций для туристов, открытие гостиниц и благоустройство территории. На региональном уровне в Самарской области действуют программы как для начинающих фермеров – «Агростартап», так и для опытных собственников хозяйств – «Семейная ферма».

Фото: Denisov Winery.