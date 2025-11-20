Самарская компания «Пегас-Агро» представила самоходный опрыскиватель-разбрасыватель нового поколения

148

Самарская компания «Пегас-Агро», входящая в топ-5 российских производителей сельхозтехники, в первый день международной выставки «ЮГАГРО» представила самоходный опрыскиватель-разбрасыватель нового поколения «Туман-5».

Разработка модели, ведущаяся три года, является стратегическим ответом на вызовы времени и ориентирована на запросы российских аграриев. Модель отличается высотой клиренса 900 мм, многомодульностью и оснащена системой «Пегас-Навигатор».

«Мы разработали «Туман-5» с учетом пожеланий клиентов, чтобы снизить их затраты и повысить эффективность работы», — отметила генеральный директор предприятия Светлана Линник.

«Пегас-Агро» специализируется на разработке и выпуске инновационной самоходной техники для АПК. Продукция компании предназначена для выполнения широкого спектра работ по внесению минеральных удобрений и средств защиты растений.

Предприятие, участвующее в нацпроекте «Производительность труда», наращивает объемы производства: завод уже производит 1100 самоходных машин в год с перспективой увеличения до 2500 единиц, укрепляя лидирующие позиции на российском рынке.

Фото - Пегас-Агро