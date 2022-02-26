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РЖД работают в штатном режиме, несмотря на ситуацию на юге РФ

26 февраля 2022 17:42
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Сбоев в расписании поездов не наблюдается.

РЖД предоставили более 10 тыс. дополнительных мест на завтрашние поезда с юга страны. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов через официальный Telegram-канал РЖД, передает ТАСС.

"По поручению оперативного штаба Минтранса компания РЖД продолжает перевозку из городов, в которых возникли затруднения с работой аэропортов. Компания РЖД мобилизовала усилия, подготовила дополнительные вагоны, дополнительные локомотивы и производит назначение дополнительных поездов из населенных пунктов, с которыми было прервано авиационное сообщение. В сутки сегодняшние предоставлено дополнительно более 5 тысяч мест, на завтрашний выходной воскресный день предоставили более 10 тысяч мест", - сказал Пегов.

Он добавил, что все РЖД работают в штатном режиме, сбоев в расписании на данный момент нет.

"Вокзалы работают в штатном режиме, компания РЖД в плане перевозки пассажиров работает также в штатном режиме, все поезда ходят по расписанию, сбоев в графике движения пассажирских поездов и пригородных поездов на настоящий момент не наблюдается", - заявил замгендиректора РЖД.

Ранее холдинг зафиксировал стоимость билетов, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. РЖД вводят дополнительные места на поездах на фоне приостановки работы аэропортов в 11 южных городах РФ. С четверга, 24 февраля, Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов.

 

Фото:   pixabay

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