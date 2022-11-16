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Ростех удвоит производство комплектующих для двигателей в Самаре

16 ноября 2022 17:49
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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха запустила на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» три новых производственных корпуса, оснащенных современным оборудованием.

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха запустила на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» три новых производственных корпуса, оснащенных современным оборудованием. В их строительство инвестировано более 4 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит вдвое увеличить объемы выпуска комплектующих для ряда силовых установок, в том числе НК-32 серии 02 и «Изделия РФ».

В церемонии открытия новых корпусов инструментального производства и сварки, а также второй очереди корпуса выпуска компрессоров приняли участие первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.

«Реализация крупнейшей в истории «ОДК-Кузнецов» инвестиционной программы на сумму 40 млрд рублей позволяет существенно нарастить возможности предприятия. Уже построены и действуют 12 новых объектов, еще 9 находятся на разных этапах строительства. После введения в строй трех новых производственных участков общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров, в возведение которых вложено более 4 млрд рублей, самарский завод сможет в два раза увеличить объем производства деталей для двигателей при существенно меньших трудозатратах. Благодаря установке 69 единиц современного оборудования удастся существенно ускорить производственные процессы. Отмечу, что часть высокоточных станков, необходимых для производства, изготовлена и поставлена станкостроительными предприятиями Ростеха, в частности, компанией “СТАН”», - сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Все участки новых производств оснащены высокоточным контрольным оборудованием - координатно-измерительными машинами, магнитопорошковым и люминесцентным контролем, что позволяет отслеживать качество продукции на всех этапах производства.

«До конца 2022 года на новых участках будет освоено изготовление деталей в рамках авиационной, ракетной и «наземной» программ «ОДК-Кузнецов». Введение в работу новых производственных участков окажет позитивное влияние на производственные показатели нашего предприятия», - сказал генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.

Новый участок инструментального производства площадью 2,4 тыс. квадратных метров будет выпускать оснастку и инструменты, предназначенные для сборки деталей и узлов ряда индустриальных двигателей, а также авиационных силовых установок НК-32 серии 02, НК-12МП, НК-25 и нового перспективного изделия большой мощности.

Корпус сварки площадью 3,9 тыс. квадратных метров вместил 9 участков с оборудованием, в том числе роботизированным, позволяющим операторам в автоматическом режиме вести пайку, сварку и нанесение защитных покрытий. В технологическую цепочку встроена установка 3D-печати для выращивания крупногабаритных изделий. Производство способно обрабатывать более 5,5 тыс. деталей и сборочных единиц в год.

Вторая очередь корпуса компрессоров площадью 4,6 тыс. квадратных метров включает в себя 11 участков, в том числе механической обработки деталей компрессора, плазменного и детонационного напыления, контроля качества деталей. Для оснащения участка приобретены токарные и шлифовальные станки, обрабатывающие комплексы, роботизированные установки для нанесения напылений, установки магнитопорошкового и флуоресцентного контроля.

 

Фото:   пресс-служба «ОДК-Кузнецов»

 

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