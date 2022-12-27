Резидент «Жигулевской долины» создает протезы стоп из материалов отечественного производства

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Резидент «Жигулевской долины» и участник проекта «Сколково» – команда компании «Медитроника» занимается разработкой уникальных протезов стопы эконом-класса. Главная цель стартапа – помочь людям с ограниченными возможностями вернуться в социум и не испытывать неудобство при использовании протезов.

В 2022 году, в сложившихся экономических условиях предприятие успешно занималась вопросом импортозамещения – теперь поставщиками материалов для протезов являются российские производители.

«Если раньше пружины из облегчённого сплава закупались у немецкого производителя, то сейчас предприятие наладило самостоятельное производство пружин для стопы из российского титана», – рассказал основатель компании Алексей Собченко.

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом, – важное направление в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

«Самарская область из года в год укрепляет свой статус технологически развитого субъекта страны. В регионе создана вся необходимая инфраструктура поддержки инновационного бизнеса, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы создали в регионе благоприятную среду для роста и развития стартап-проектов и готовы содействовать им на всех этапах, от идеи до выхода на рынок. В рейтинге научно-технологического развития субъектов страны по итогам 2021 года Самарская область вновь вошла в десятку лучших регионов, заняв шестое место. А «Жигулевская долина» вошла в тройку самых эффективных технопарков страны».

Весной 2022 года «Медитроника» вошла в ряды резидентов технопарка «Жигулёвская долина» и активно развивается с помощью региональных и федеральных инструментов поддержки. Команда «Медитроники» молодая, но профессиональная: в компании работают шесть человек, все сотрудники имеют большой опыт в области робототехники, промышленного дизайна и аддитивных технологий производства.

Основное отличие создаваемых «Медитроникой» протезов от существующих аналогов заключается в том, что протез создается с помощью аддитивных технологий – на 3D-принтере. Это позволяет снизить стоимость не менее чем в 5 раз. Сегодня компания способна выпускать по 20 протезов в месяц. В дальнейшем, при расширении производства, объемы выпуска могут увеличиться до 40 единиц продукции.

– Наша команда закончила разработку очень доступной по цене, но при этом удобной стопы. Совместно с экспертом из Всероссийского научно-исследовательского и проектного института тугоплавких металлов и твёрдых сплавов (ВНИИТС) мы разработали облегченный титановый сплав, благодаря чему всего за несколько месяцев нам удалось снизить вес модели протеза с 1200 граммов до 800. Также в этом году, с целью сбора обратной связи от пользователей протезов, мы предоставили абсолютно бесплатно 8 новых готовых стоп людям с ограниченными возможностями из разных регионов России, – пояснил Алексей Собченко.

Для чарджа стопы (калоши) «Медитроника» разработала уникальный микрополимерный состав – киберкожу, которая по тактильным ощущениям максимально приближена к человеческой, отличается пластичностью, оптимальной упругостью и износостойкостью.

Для нас 2022 год стал годом новых возможностей и открытий, и мы надеемся, что 2023-й принесет массу идей и полезных решений, – отметили в компании.

Фото: пресс-служба технопарка