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Развивая кооперацию: малые предприятия узнали условия поставок на Электрощит Самара

26 декабря 2024 11:25
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Развивая кооперацию: малые предприятия узнали условия поставок на Электрощит Самара

На площадке АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» прошла очередная ярмарка кооперации и сбыта, организованная областным Минэкономразвития и центром «Мой бизнес». Подобные ярмарки позволяют представителям малого и среднего бизнеса выстроить партнерские отношения с крупными промпредприятиями Самарской области. На этот раз представители МСП узнали о возможностях поставок для комбината питания крупнейшего производителя электротехнического оборудования. Предприятие ежедневно обеспечивает горячим питанием около 3800 сотрудников.

Значимость организации встреч заказчиков и поставщиков отмечал губернатор Вячеслав Федорищев. Они проводятся в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

«Финальную ярмарку кооперации 2024 года мы провели на площадке индустриального партнера. Участники смогли напрямую узнать о запросах и потребностях предприятия, предложить свои услуги, обсудить условия сотрудничества и договориться о дальнейшем взаимодействии. Всего в 2024 году мы провели 9 ярмарок кооперации, участниками которых стали свыше 300 предприятий малого и среднего бизнеса», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Свою продукцию и услуги презентовали около 30 самарских предприятий. Одновременно они узнали и требования, которые корпорация предъявляет своим поставщикам и подрядчикам. После краткой презентации состоялось и неформальное общение, где представители малого и среднего бизнеса могли напрямую обсудить конкретную номенклатуру, требования к поставляемой продукции и достигнуть предварительных договорённостей.

«После проведенной 8 ноября ярмарки коопераций, мы предложили региональному центру «Мой бизнес» провести подобное мероприятие и пригласить потенциальных поставщиков для нашего комбината питания. Мы уверены, что прямой диалог между производителями и нашим комбинатом питания позволит найти оптимальные решения для обеих сторон. Этот формат мероприятия доказал свою эффективность, поэтому мы планируем продолжать такую практику в будущем», - отметил директор по закупкам электротехнического дивизиона ГК «Акрон Холдинг» Павел Алябьев.

«У нас полный цикл производства - мы сами выращиваем корма для наших животных, занимаемся животноводством, и, соответственно, перерабатываем продукцию. На данном этапе хотим выйти на переработку в 2 тонны молока каждый день и, соответственно, ищем потенциальных покупателей. Очень хочется остаться в пределах Самарской области, потому что мы видим, что спрос на нашу продукцию есть, она много чем уникальна. Поэтому обязательно сделаем прайс, который будет интересен Электрощиту, и надеемся на дальнейшее сотрудничество», - рассказала Кристина Эйзенбард, учредитель эко-фермы «Чернышёв».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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