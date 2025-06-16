Прямое ж/д сообщение Пхеньян - Москва возобновят с 17 июня

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Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном возобновят с 17 июня, а с 19 июня восстановят курсирование поездов между Пхеньяном и Хабаровском. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Российских железных дорог".

В сообщении с Москвой курсирование предусмотрено два раза в месяц:



- из Пхеньяна – 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в столицу России 11 и 25 числа соответственно

- из Москвы – 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа соответственно



Расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч км, а время в пути – 8 суток.



С Хабаровском прямое беспересадочное сообщение будет осуществляться один раз в месяц, отправлением:



- из Пхеньяна 19 и прибытием в Хабаровск 21 числа

- из Хабаровска 21 и прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца



Перевозка пассажиров будет осуществляться в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР.



Приобрести билеты можно будет в ближайшее время в железнодорожных кассах. Глубина продажи – 60 суток до отправления.

Фото: pxhere.com

