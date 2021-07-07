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Пригородный поезд «Ласточка» (Самара – Жигулевское Море) перевез 50-тысячного пассажира
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Пригородный поезд «Ласточка» (Самара – Жигулевское Море) перевез 50-тысячного пассажира

7 июля 2021 16:42
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Юбилейного пассажира поздравили представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и вручили ей памятные подарки.

Сегодня на железнодорожном вокзале Самара определили 50-тысячного пассажира, который воспользовался услугой проезда в пригородном поезде «Ласточка» по маршруту Самара – Жигулевское Море. Им стала самарчанка Елизавета Урицкая.

Юбилейного пассажира поздравили представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и вручили ей памятные подарки.

Елизавета Урицкая рассказала, что на «Ласточке» едет в отпуск к подруге в Тольятти. На новой электричке она отправляется в путешествие впервые по совету друзей и знакомых, которые порекомендовали ей «Ласточку» как самый комфортный, безопасный и быстрый вид транспорта. 

Отметим, что в первый рейс по маршруту Самара - Жигулевское Море электропоезд «Ласточка» отправился 11 июня 2021 года, с 12 июня скорые поезда стали курсировать ежедневно 6 раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию. Длительность в пути на новом электропоезде составляет всего 1 час 25 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская и Задельная. 

Менее чем за месяц современный пригородный поезд стал любимым видом транспорта для жителей Самарской области, ежесуточно он перевозит порядка 2000 пассажиров.

Новый подвижной состав оснащен установками с системой кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, в салоне установлены мягкие сиденья и широкие багажные полки. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарной комнате.

Приобрести билет на скоростной пригородный поезд «Ласточка» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Действуют все федеральные льготы. Для студентов и пассажиров в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) цена «разового» билета снижена на 30%. Для детей до 5 лет предусмотрен бесплатный проезд.

 

Фото: КбшЖД

 

Теги: 50-тысячный пассажир «Ласточка»

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