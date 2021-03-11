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Прекрасные нефтяницы: работники КНПЗ поздравили заводчанок с 8 марта

11 марта 2021 10:42
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Прекрасные нефтяницы: работники КНПЗ поздравили заводчанок с 8 марта

Женщинам удается и выполнять план, и растить детей, и делать карьеру.

Профессию нефтепереработчика лёгкой не назовёшь, однако в коллективе Куйбышевского НПЗ много представительниц прекрасного пола. В штате предприятия женщины разных профессий: лаборанты, инженеры, операторы, кадровики, и все они уникальны.

Юлия Чемерская 18 лет трудится на заводе, сейчас в её ведении организация обучения заводчан, взаимодействие с вузами и «Роснефть-классом».

А самая молодая заводчанка, Алина Ерахтина, работать на КНПЗ мечтала со школы. Она закончила «Роснефть-класс», СамГТУ и уже полгода работает лаборантом.

Сотрудницы предприятия заняты любимой работой, но остаются заботливыми матерями: например, лаборант химического анализа Марина Аверьянчева воспитывает троих детей. И она не одна многодетная мама на заводе. В свою очередь, КНПЗ поддерживает семьи с детьми, помогая сотрудницам реализовать себя в полной мере.

В праздник весны мужчины-нефтепереработчики от души поздравили заводчанок, с восхищением признавая и заслуги, и незаменимость прекрасных коллег.

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