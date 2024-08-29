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Появился цифровой гастрономический гид по волжской кухне

29 августа 2024 13:26
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Появился цифровой гастрономический гид по волжской кухне

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о запуске цифрового гастрономического путеводителя по волжской кухне от МТС Travel. Первый путеводитель заработал в Самарской области и расскажет о популярных ресторанных локациях региона, а также раскрывает особенности волжской кухни. Теперь туристы, приезжающие в Самарскую область, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на гастрогид.

В путеводителе собраны свыше 70 ресторанов и кафе Самары разной ценовой категории, которые были отобраны с помощью инструментов Big Data и искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей. Здесь можно найти рестораны с видом на Волгу, мясные, рыбные, семейные заведения, атмосферные места для завтраков, колоритные и экзотические локации и точки для быстрого перекуса, а также подборки винных и пивных баров. Также из путеводителя можно узнать о региональных гастрофестивалях.

В создании онлайн-гида приняли участие региональные эксперты ресторанной и туристической отрасли: ресторатор и основатель компании «Поляна» Роман Вавилин; ресторатор и основатель ассоциации ресторанов Milimon Family Евгений Реймер; шеф-повар ресторана «Русская охота» Максим Бондарь, создатель проекта «Город-курорт» Катерина Ревинская; а также фудблогер Сергей Щербак. В путеводителе можно найти их советы и рекомендации в области гастрономии и туристического отдыха в Самарской области.

«Увеличению туристического потока в Самарской области способствует очень много составляющих, одной из них является гастрономия. Для многих жителей нашей страны волжская кухня, действительно, является экзотической. Попробовать новые специалитеты или посетить те или иные локации, которые имеют интересный интерьер и содержательное наполнение, иногда это может быть восстановленный объект культурного наследия, ради этого, в том числе к нам, приезжают десятки тысяч людей, которые выбирают для себя гастрономическую программу в регионе. Создание гастрономического путеводителя – это определенный шаг вперед для увеличения подобной аудитории», – рассказал врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

«Самара сегодня является одним из наиболее популярных туристических направлений в стране. По данным МТС Travel, в этом летнем сезоне город вошел в первую десятку по спросу на отели и другие объекты размещения путешественников. Причем четыре из десяти бронирований совершили деловые туристы. Лидером по турпотоку в Самарскую область стали жители столичного региона. В пятерку регионов, откуда приезжает больше всего гостей, также вошли республики Башкортостан и Татарстан, Оренбургская и Свердловская области. В среднем путешественники проводят в Самарской области 3,5 дня, поэтому наш гастрогид станет удобным помощником в поездке, расскажет о популярных местах волжской кухни, подскажет какие гастрономические сувениры привезти из региона и в каких отелях удобно остановиться для совершения гастрономического путешествия по Самаре», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гастрономический путеводитель по волжской кухне доступен абонентам всех операторов по ссылке. Гастрогиды от МТС Travel, помимо Самары, уже запущены в Калининграде, Владивостоке, Красноярске и Петропавловске-Камчатском, а до конца 2024 года они появятся в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске,и Екатеринбурге.

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