Почта России завершила крупный проект по импортозамещению

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Почта России импортозаместила программное обеспечение Единой информационно-аналитической платформы (ЕИАП), заменив иностранные системы управления базами данных и бизнес-аналитики на отечественные.

ЕИАП объединяет данные из разных информационных систем Почты, централизованно обрабатывает и хранит информацию на серверах компании. Платформа является единым центром поддержки принятия решений и планирования почтовой логистики и позволяет иметь доступ к свободной информации о бизнес-событиях.

На сегодняшний день платформа содержит порядка 9,7 петабайтов данных, объединяет более 900 серверов и около 20 различных технологических платформ, обрабатывая более 7 000 потоков данных ежедневно.

Партнёрами стали разработчики отечественного программного обеспечения Arenadata DB и Визуальный управленческий контроль Luxms BI. Проект длился два года, в течение которых ИТ-специалисты успешно установили новое отечественное ПО и перенесли ключевые функции. Сотрудники Почты России также прошли обучение на учебных платформах разработчиков для работы с новой системой.

«Завершение этого проекта является важным шагом в направлении цифровой трансформации Почты и укрепления позиций отечественного программного обеспечения на рынке», – отметил заместитель генерального директора Почты России Дмитрий Чудинов. – Мы развиваем внутренние технологии, чтобы обеспечивать независимость в стратегически важных сферах, а также улучшить качество предоставляемых услуг нашим клиентам».

«Данные сегодня – один из наиболее важных активов любой компании. Проект по импортозамещению, реализованный Почтой России, позволил организации получить отечественное решение, которое дает возможность эффективно работать с имеющимися данными», – считает Максим Власюк, директор департамента Группы Arenadata по работе с промышленным сектором.

Фото: Почта России