Почта Mail.ru обновила систему борьбы с мошенниками

Я нашел ошибку
Главные новости:
Теперь размер поощрений составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.
Дмитрий Азаров поручил увеличить поддержку молодых ученых 
В феврале обновленное подразделение открылось для пациентов.
Жители поселка Новоберезовский получают медпомощь в новом ФАПе
Волжане дважды уверенно переиграли своего конкурента в борьбе за место в Суперлиге.
ВК "Нова" в шаге от чемпионского титула
В 2021 году работники канализационных насосных станций провели более 5 тысяч очисток насосных агрегатов от бытового мусора. 
"РКС-Самара": любые изделия из нетканых материалов – губительны для централизованной канализации
Мероприятие организовал НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" совместно с ГК "Роскосмос".
В Самаре состоялась Стратегическая сессия,  посвящена реализации проектов - Центр коммерческого космоса и Центр экспериментов в космосе НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
Возвращение коллекции Морозовых в Россию возможно к майским праздникам,
Возвращение коллекции Морозовых в Россию возможно к майским праздникам
Дзюдоисты из Самарской области завоевали четыре медали на первенстве России
Дзюдоисты из Самарской области завоевали четыре медали на первенстве России
Велосипедистка из Самары выиграла гонку на время
Самарская велосипедистка выиграла гонку на время
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.85
-1.4
EUR 81.71
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»
В Новокуйбышевске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании библиотеки
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Почта Mail.ru обновила систему борьбы с мошенниками

11 апреля 2022 12:28
154
Почта Mail.ru обновила систему борьбы с мошенниками

В Почте Mail.ru обновилась система безопасности, которая ежедневно борется с более чем 250 млн мошеннических рассылок. Теперь для дополнительной защиты пользователей письма надежных отправителей помечаются «зеленым щитом». 

Специальным значком и цветом в веб-версии выделены сообщения от проверенных крупных сервисов: VK и Mail.ru, портал Госуслуги, Федеральная налоговая служба, популярные банки и крупные ритейлеры — список будет расширяться. Так, если пользователю придет письмо, в котором предлагается сменить пароль от Госуслуг, открыть вклад в банке или получить скидку от магазина, он с первого взгляда сможет проверить его подлинность.

«Для нас безопасность Почты — это неотъемлемое условие работы. Хотя фишинговые рассылки занимают небольшую долю в общем количестве спама, они наносят самый серьезный урон для пользователей и сервисов. Мошеннические письма часто маскируются под уведомления от Госуслуг, банков и магазинов, поэтому такие сервисы первыми прошли нашу проверку. Пометка “надежный отправитель” — это дополнительная гарантия, что сообщение пришло из проверенного источника и ему можно доверять», — говорит руководитель бизнес-юнита Mail.ru Иван Мыздриков.

Важные письма от Госуслуг автоматически группируются по номеру обращения — так статус по услуге будет виден сразу. Алгоритмы умной сортировки разделят письма по номерам заявок, чтобы сообщения не засоряли ящик и пользователям было удобнее решать задачи в Почте Mail.ru. В будущем группировка будет работать и для других государственных сервисов. 

Сервисы Mail.ru помогают миллионам пользователей быть продуктивными, общаться, хранить информацию и ничего не забывать. Безопасность файлов и приватность данных — главные приоритеты и неотъемлемые условия работы. Благодаря технологиям машинного обучения, антифишинг и антиспам-системы ежедневно отражают сотни миллионов мошеннических рассылок и блокируют их. Почта Mail.ru оперативно оповещает пользователей о любой подозрительной активности и предлагает самые современные способы защиты аккаунта.

В сервисах действует программа VK Protect для управления безопасностью. В личном кабинете пользователи могут подключить опции для повышения безопасности аккаунта и узнать, как ответственно управлять своими данными

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
11 апреля 2022  13:24
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
151
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
11 апреля 2022  11:19
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
186
В Самарской области уволен руководитель департамента торговли и потребительского рынка Алексей Софронов
11 апреля 2022  11:11
В Самарской области уволен руководитель департамента торговли и потребительского рынка Алексей Софронов
217
Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» подготовил особенную программу на празднование своего 15-летия
11 апреля 2022  09:50
Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» подготовил особенную программу на празднование своего 15-летия
246
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
8 апреля 2022  11:13
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
649
Весь список