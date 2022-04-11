Почта Mail.ru обновила систему борьбы с мошенниками

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В Почте Mail.ru обновилась система безопасности, которая ежедневно борется с более чем 250 млн мошеннических рассылок. Теперь для дополнительной защиты пользователей письма надежных отправителей помечаются «зеленым щитом».

Специальным значком и цветом в веб-версии выделены сообщения от проверенных крупных сервисов: VK и Mail.ru, портал Госуслуги, Федеральная налоговая служба, популярные банки и крупные ритейлеры — список будет расширяться. Так, если пользователю придет письмо, в котором предлагается сменить пароль от Госуслуг, открыть вклад в банке или получить скидку от магазина, он с первого взгляда сможет проверить его подлинность.

«Для нас безопасность Почты — это неотъемлемое условие работы. Хотя фишинговые рассылки занимают небольшую долю в общем количестве спама, они наносят самый серьезный урон для пользователей и сервисов. Мошеннические письма часто маскируются под уведомления от Госуслуг, банков и магазинов, поэтому такие сервисы первыми прошли нашу проверку. Пометка “надежный отправитель” — это дополнительная гарантия, что сообщение пришло из проверенного источника и ему можно доверять», — говорит руководитель бизнес-юнита Mail.ru Иван Мыздриков.

Важные письма от Госуслуг автоматически группируются по номеру обращения — так статус по услуге будет виден сразу. Алгоритмы умной сортировки разделят письма по номерам заявок, чтобы сообщения не засоряли ящик и пользователям было удобнее решать задачи в Почте Mail.ru. В будущем группировка будет работать и для других государственных сервисов.

Сервисы Mail.ru помогают миллионам пользователей быть продуктивными, общаться, хранить информацию и ничего не забывать. Безопасность файлов и приватность данных — главные приоритеты и неотъемлемые условия работы. Благодаря технологиям машинного обучения, антифишинг и антиспам-системы ежедневно отражают сотни миллионов мошеннических рассылок и блокируют их. Почта Mail.ru оперативно оповещает пользователей о любой подозрительной активности и предлагает самые современные способы защиты аккаунта.

В сервисах действует программа VK Protect для управления безопасностью. В личном кабинете пользователи могут подключить опции для повышения безопасности аккаунта и узнать, как ответственно управлять своими данными