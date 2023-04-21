«Паровоз Победы» впервые совершит праздничный тур по городам Куйбышевской железной дороги

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С 29 апреля по 5 мая ретро-состав «Паровоз Победы», сформированный на Куйбышевской железной дороге, посетит 7 крупнейших станций магистрали: Уфу, Бугульму, Набережные Челны, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Пензу-1 и Самару. Общая протяженность праздничного тура составит почти 2,5 тысячи км, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Во главе «Паровоза Победы» действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка». В состав включены платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны Бессмертного полка.

В каждом городе все гости мероприятия смогут сфотографироваться с уникальными военными экспонатами, стать участниками реконструкции, воссоздающей атмосферу 1945 года, встречи солдат вернувшихся с фронта и праздничного концерта.

Также на станциях пройдет акция «Георгиевская лента».

Торжественные мероприятия по встрече «Паровоза Победы» состоятся на вокзалах Куйбышевской железной дороги:

29 апреля – Уфа в 11:00;

30 апреля – Бугульма в 08:30;

30 апреля – Набережные Челны в 18:30;

1 мая – Ульяновск-Центральный в 15:40;

3 мая – Рузаевка в 9:00;

4 мая – Пенза-1 в 10:00;

5 мая – Самара в 11:10.

Время указано местное.

Фото: yandex.ru