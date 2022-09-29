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ОДК-Кузнецов поддерживает развитие инноваций

29 сентября 2022 17:05
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"ОДК-Кузнецов" посетила делегация Ассоциации инновационных регионов России.

29 сентября самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха ОДК-Кузнецов посетила делегация Ассоциации инновационных регионов России. Более 30 представителей региональных органов государственной власти в сфере инвестиций, инноваций и развития различных субъектов страны посетили предприятие с целью обмена опытом и налаживания межрегионального взаимодействия.

Участники делегации Ассоциации инновационных регионов России осмотрели производственные подразделения предприятия – гальваническое производство, корпус изготовления компрессоров, а также комплекс окончательной сборки изделий. Гости ознакомились с работой Точки кипения Hi-Tech ОДК-Кузнецов, увидели, как проходит направленная на развитие компетенций изобретательства и рационализаторства работа в ТРИЗ- и Каракури-лабораториях.

Знакомство с предприятием состоялось в ходе визита участников Ассоциации в Самарскую область и посещения ключевых объектов индустриального сектора региона. В состав участников делегации вошли руководители субъектов РФ, региональных институтов развития, ведущих высокотехнологичных предприятий.

«Работа с инновациями занимает особое место в создании предприятием современной продукции, отвечающей требованиям времени. В отечественной промышленности сформирован запрос на перспективные разработки в области двигателестроения, в создании которых ОДК-Кузнецов принимает активное участие. Это и внедрение новых производственных технологий на базе вновь вводимых производств, создание новых продуктов для стратегической авиации и целый комплекс научно-исследовательских работ в обеспечение формирования научно-технологического в области водородной энергетики, перспективного газогенератора, малоэмиссионных камер сгорания для энергетических машин. Одна из наших площадок в поселке «Управленческий» формируется как центр инноваций для всей отрасли: строится центр исследований и разработок, центр компетенций по крупногаборитному жаропрочному литью, комплекс механической обработки и лабораторных исследований», - сообщил управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) учреждена в 2010 году с целью содействия экономическому взаимодействию регионов-членов Ассоциации. На данный момент 18 субъектов Российской Федерации состоят в АИРР. В регионах Ассоциации работает свыше 300 объектов инновационной инфраструктуры: региональные инжиниринговые центры, технопарки, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, инновационные территориальные кластеры. Самарская область вошла в состав АИРР в 2012 году, сообщает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов.

 

Фото:    пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов

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