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ОДК и Газпром обсудили вопросы поставок газотурбинного оборудования

30 октября 2023 16:01
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Встреча состоялась 27 октября на площадке самарского предприятия «ОДК-Кузнецов».

Представители Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) и Газпрома в ходе встречи в Самаре обсудили вопрос полного обеспечения двигателями ОДК компрессорных станций газового холдинга. Ключевыми темами на заседании Межотраслевого совета стали обеспечение объектов газотранспортной системы силовыми установками НК-36СТ-25 и перспектива поставок более мощных изделий НК-36СТ-32.

Встреча состоялась 27 октября на площадке самарского предприятия «ОДК-Кузнецов». В работе Совета приняли участие заместитель Председателя Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор ОДК Вадим Бадеха, заместитель генерального директора по энергетическим и промышленным программам ОДК Сергей Михайлов, генеральный директор компании «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев, управляющий директор предприятия «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев, а также представители ключевых департаментов Газпрома и филиалов газового холдинга со всей России.

Генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» заканчивается разработка и проводятся работы по освоению производства двигателя НК-36СТ-32 увеличенной мощности.

«Первый образец этого изделия планируется изготовить в 2024 году и испытать его на компрессорной станции «Тольяттинская» в 2025 году. КПД нового двигателя достигает 38%. Разрабатываемый двигатель НК-36СТ-32 также сможет работать с номинальной мощностью 25МВт в экстремально жарких регионах при температуре до +40 градусов. Наша задача – полностью обеспечить возросшие потребности в приводах для газоперекачивающих агрегатов нашего стратегического партнера - ПАО «Газпром». Учитывая реконструкцию и ввод в эксплуатацию производственных мощностей, «ОДК-Кузнецов» готов к существенному поэтапному увеличению производства и ремонтов газотурбинных двигателей», - сказал генеральный директор ОДК Вадим Бадеха.

В ходе встречи Виталий Маркелов, отметил, что стратегическое партнерство газовиков и самарских моторостроителей в настоящем имеет глубокие исторические корни. Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» напомнил, что инициатива генерального конструктора Николая Кузнецова, имя которого носит теперь  самарское предприятие ОДК, положила начало целому направлению в газоперекачивающей отрасли. Именно Кузнецов предложил конвертировать авиационные газотурбинные двигатели для нужд нефтегазовой промышленности. Работы в этом направлении ведутся с 1974 года. Сегодня в составе 354 газоперекачивающих агрегатов 78 компрессорных станций ПАО «Газпром» эксплуатируются 634 так называемых наземных двигателя марки «НК» производства «ОДК-Кузнецов».

Сейчас «ОДК-Кузнецов» обеспечивает Газпром линейкой индустриальных двигателей НК-12СТ, НК-14СТ и НК-36СТ мощностью от 6,3 до 25 МВт. Более 630 приводов под маркой «НК» эксплуатируются в составе 354 газоперекачивающих агрегатов на 78 компрессорных станциях газового холдинга. В общей сложности за почти 50 лет серийного производства изготовлено 2118 «наземных» двигателей, общая наработка которых превышает 50 млн часов.

Гости предприятия ознакомились с обновленными производственными объектами «ОДК-Кузнецов», посетив сборочные цеха, новые испытательные стенды, недавно введенные в эксплуатацию комплексы производства компрессоров и турбин.

Еще одной темой, которую затронули участники межотраслевого совета, стала экология. Снижение вредных выбросов в атмосферу является отдельным направлением работы конструкторов ОДК. В 2016 году в составе двигателя НК-36СТ успешно завершены эксплуатационные испытания малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС). Теперь выбросы оксида азота не превышают 50 мг/м3, а оксида углерода – 100 мг/м3, что соответствует требованиям ГОСТ.

«На сегодняшний день общая наработка газотурбинных установок с МЭКС уже более 100 000 часов. Это хорошие показатели, однако в «ОДК-Кузнецов» продолжаются работы по улучшению характеристик малоэмиссионной камеры сгорания. Изготовлена МЭКС с уменьшенным выбросом оксида углерода, проводятся испытания на технологическом двигателе. Также в работе над «наземной» продукцией внедряются инновационные методы производства, в том числе с помощью аддитивных технологий», – сообщил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

В тот же день губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с топ-менеджерами Газпрома и дочерних предприятий общества – заместителем Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимиром Субботиным, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Самара», ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаилом Смирновым. В ходе встречи глава региона поблагодарил компанию за внимание к самарскому двигателестроительному предприятию ОДК-Кузнецов, являющимся стратегическим партнером Газпрома.

«Предприятие динамично развивается, мы имеем совместные планы по реализации и жилищных программ, социальных проектов. Готовы со своей стороны содействовать, чтобы сотрудничество Газпрома и ОДК развивалось, готовы оказать всемерную поддержку. Предприятие вышло на действительно высокие технологические мощности, обладает нужными компетенциями, оборудованием. Объем инвестиций предприятия за последние годы составляет более 40 млрд рублей. И сегодня славный коллектив готов справляться с самыми сложными задачами. Уверен, что наш коллектив готов здесь плечо подставить и действительно сделать не только образцы импортозамещающие, но и опережающие существующие аналоги», - отметил Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов».

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ОДК-Кузнецов»

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