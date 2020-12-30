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Новые автоматические камеры хранения установили на железнодорожных вокзалах Самара и Уфа

30 декабря 2020 17:11
111
Которые позволяют клиенту пользоваться услугой без участия обслуживающего персонала вокзала. 

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров на железнодорожных вокзалах Самара и Уфа Куйбышевской магистрали установлены новые автоматические камеры хранения, которые позволяют клиенту пользоваться услугой без участия обслуживающего персонала вокзала. 

Для удобства пассажиров ячейки размещены возле центрального входа в здания вокзалов. Размеры ячеек - стандартные, средние и большие. Оплатить услугу можно банковской картой или наличными денежными средствами.

Стоимость услуги составляет от 100 руб за 1 час.

 

Фото из открытых источников

 

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Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
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