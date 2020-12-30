Новые автоматические камеры хранения установили на железнодорожных вокзалах Самара и Уфа

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров на железнодорожных вокзалах Самара и Уфа Куйбышевской магистрали установлены новые автоматические камеры хранения, которые позволяют клиенту пользоваться услугой без участия обслуживающего персонала вокзала.
Для удобства пассажиров ячейки размещены возле центрального входа в здания вокзалов. Размеры ячеек - стандартные, средние и большие. Оплатить услугу можно банковской картой или наличными денежными средствами.
Стоимость услуги составляет от 100 руб за 1 час.
Фото из открытых источников
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