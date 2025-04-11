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Новое речное судно МПКС отправляется в первый рейс по маршруту Самара - Рождествено

11 апреля 2025 15:41
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В течение навигационного сезона МПКС будет осуществлять перевозку пассажиров на самом востребованном водном маршруте региона.

«Малое пассажирское круизное судно» («МПКС»), которое в конце прошлого года получили самарские речники, с 14 апреля начинает свою работу на рейсе Самара – Рождествено. В течение навигационного сезона МПКС будет осуществлять перевозку пассажиров на самом востребованном водном маршруте региона. Также с 14 апреля стартуют пассажирские перевозки в направлении Ширяево и Шелехмети.

Задачу по обновлению флота и инфраструктуры речного транспорта поставил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Судно МПКС поступило в ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», которое осуществляет регулярные перевозки пассажиров по маршрутам из Самары по доступным тарифам для населения за счет дотаций из областного бюджета.

Вместимость «МПКС» - 240 пассажиров. Судно имеет повышенный класс комфорта, позволяет осуществлять перевозку маломобильных граждан, оснащено новым навигационным оборудованием, системами пожаротушения. У МПКС две закрытые палубы, поэтому в любую погоду пассажиры будут передвигаться в комфортных условиях.

В этом сезоне маршрутная сеть Самарской области пополнится новым маршрутом: Самара – Ширяево (в дополнение к имеющемуся Самара – Зольное, с остановкой в Ширяево). Таким образом общая сеть достигнет 10 маршрутов, включающих в себя 26 остановочных пунктов. В прошлом году услугами речного транспорта воспользовалось 643 тысячи пассажиров.

 

 Фото:  РЕЧФЛОТ-63 во Вконтакте

Теги: Самара

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