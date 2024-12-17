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Лидерами рейтинга в области развития ИИ стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область.
Нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ
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Нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ

17 декабря 2024 14:28
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Лидерами рейтинга в области развития ИИ стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область.

билайн Big Data & AI вместе с Лабораторией прикладного анализа Томского государственного университета представили рейтинг активности регионов в области ИИ, составленный искусственным интеллектом. Презентация результатов прошла 16 декабря на открытии Института анализа больших данных и ИИ ТГУ в Томске.

В пресс-конференции приняли участие заместитель губернатора Томской области по научно-техническому развитию Людмила Огородова, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и заместитель директора по ИИ и цифровым продуктам Нина Матвиенко.

Лидерами рейтинга в области развития ИИ стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В десятку также вошли Томская и Свердловская области, Республика Татарстан, Нижегородская и Московская области, Красноярский край и Самарская область.

Нейросеть команды по искусственному интеллекту и большим данным билайна была обучена на более чем 1 млн. записей, предоставленных ТГУ. В датасет вошли данные из открытых источников о вакансиях в регионах, научных публикациях, интернет-запросах по теме ИИ, а также русскоязычных публикаций в соцмедиа и тематических форумах и публичных русскоязычных сообщений в Вконтакте и Telegram.

В рамках рейтинга регионы оценивали по 4 критериям: индекс интереса, спрос на рынке труда, вклад в развитие науки и присутствие в инфополе. Выбранные параметры позволяют многогранно оценить активность жителей и научного сообщества, а также работодателей в области ИИ в регионах. Для составления рейтинга была использована сложная математическая модель, которая учитывала множество факторов:

- Вклад в развитие науки оценивался на основе анализа информации о научных публикациях по тематике ИИ из базы Openalex. Публикации были отсортированы по территориальной привязке, а показатели нормализованы на количество университетов в регионе. Дополнительно оценивалось межвузовское взаимодействие.

- Индекс интереса формировался на основе анализа интернет-запросов по тематике ИИ.

- Спрос на рынке труда. С помощью нейросети были отсортированы и проанализированы данные о вакансиях в регионах с учетом числа трудоспособного населения. В рамках критерия оценивалось количество вакансий в регионе, в том числе для специалистов без опыта, скорость их закрытия и медианная зарплата.

- Присутствие в инфополе отражает количество упоминаний региона в контексте ИИ в социальных медиа и СМИ. Для получения итогового списка наиболее релевантных публикаций была проведена многоступенчатая фильтрация с использованием больших языковых моделей.

Нина Матвиенко, заместитель директора по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна:

“Идея создания такого рейтинга родилась из желания исследовать проникновение искусственного интеллекта в нашей стране с разных сторон. Вместе с коллегами из ТГУ мы решили объединить экспертизу и опыт и взглянуть на то, как регионы развиваются в области ИИ не только с точки зрения внедрения решений, но и науки, работы и интереса к этой сфере. И проделать эту работу качественно и беспристрастно нам помог искусственный интеллект. Рейтинг станет полезным инструментом для оценки состояния и динамики ИИ в регионах России и будет способствовать его дальнейшему развитию”.

Вячеслав Гойко, директор Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ:

“Большие данные и нейросеть позволили составить карту распространения искусственного интеллекта в России и увидеть, какие регионы являются лидерами в применении ИИ. Ученые ТГУ собрали для этого исследования огромный объем данных — более 1 миллиона.

Исследование показывает, где в нашей стране требуются специалисты со знанием технологий ИИ, как эти технологии влияют на зарплату в конкретных сферах, насколько активно научное сообщество использует нейросети и так далее.

Реализованный проект — пример успешной коллаборации науки, анализа больших данных и искусственного интеллекта. На этих трёх элементах базируется созданный в ТГУ и презентованный общественности сегодня Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта. Я уверен, что он внесёт большой вклад в продвижение технологий не только в Томской области, занимающей четвёртую строчку рейтинга, но и по всей стране”.

Полный рейтинг регионов можно посмотреть на сайте проекта.

 

Фото:   пресс-служба билайна

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