Нефтефлот продолжает возрождать традиции судостроения в Самарской области

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Судостроительная верфь «Нефтефлот» заключила контракты на строительство и поставку двух пассажирских катамаранов (вместимостью 300 человек) для одного из российских перевозчиков. Катамаран предназначен для скоростных перевозок по внутренним водным путям и прибрежным морским районам. Среди ключевых особенностей минимальное волнообразование и возможность эксплуатации в тёмное время суток. Завершить строительство катамаранов планируется в конце 2025 года. Также в конце ноября текущего года ЗАО «Нефтефлот» подписало контракт на строительство и поставку дизельного земснаряда. Земснаряд будет использоваться для разработки и транспортирования грунта гидравлическим способом при строительстве земляных инженерных сооружений, а также добыче строительных материалов.

Окончание строительства запланировано на декабрь 2023 года. Заказчиком обоих контрактов выступила АО «Государственная лизинговая компания» (ГТЛК). Стоимость строительства превышает 1,1 млрд рублей. Лизингополучателями по контрактам выступают частные российские компании. Помимо заключения новых контрактов, «Нефтефлот» сдал и передал эксплуатирующим организациям за этот год уже 4 промерных судна из 8, строящихся по заказу ФКУ «Речводпуть» для речных администраций России. Строительство серии планируется в 2023 году.