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Недетский вопрос: билайн выяснил, кто чаще покупает устройства для детской безопасности

21 октября 2021 18:40
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Родители стали чаще задумываться о важности детской безопасности. Об этом свидетельствует кратный рост востребованности детских смарт-часов в розничной сети билайн.

Родители стали чаще задумываться о важности детской безопасности. Об этом свидетельствует кратный рост востребованности детских смарт-часов в розничной сети билайн. Так, в этом году продажи подобных устройств в Центральном регионе, согласно внутренним данным оператора, увеличились почти на 10% по сравнению с показателями прошлого года*. 

При этом, традиционно, наибольшим спросом детские часы продолжают пользоваться у мужчин, чем у женщин. Так, в среднем отцы приобретают смарт-часы для своих детей на 5% чаще, чем матери. 

Отмечается также, что популярность детских часов у родителей разных возрастов отличается. Например, матери в возрасте от 25 до 35 лет покупают умные часы на 9% чаще, чем отцы в этом же возрастном диапазоне. Однако, ситуация меняется у родителей старшего возраста. Так, мужчины от 35 до 45 лет на 6% чаще задумываются о безопасности детей, чем женщины в этом же возрасте. Это справедливо и для родителей в возрасте от 45 до 55 лет: мужчины этого возраста приобретают детские часы на 3% чаще, чем женщины. 

Между тем, дедушки и бабушки в равной степени заботятся о внуках: в процентном соотношении мужчины и женщины в возрасте от 55 до 65 лет и от 65 лет и старше приобретают приблизительно одинаковое количество часов.

Наиболее популярными моделями смарт-часов у клиентов билайн являются: Jet Kid Scout, Aimoto Start 2, Geozon Lite, Elari KidPhone Fresh и Elari KidPhone 2. Учитывая список лидеров, можно говорить, что при покупке устройства родители чаше обращают внимание на большую емкость аккумулятора, наличие тревожной кнопки и датчика снятия с руки.

«Смарт-часы – это отличный инструмент для “спокойствия” родителей: с ними они могут быть уверены, что их ребенок вовремя ушел из школы, успел на занятия по шахматам или на тренировку по хоккею и уже давно вернулся домой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ежегодно мы фиксируем значительный рост популярности детских умных часов среди наших клиентов. В билайн мы всегда стараемся предлагать покупателям не просто широкую линейку моделей, но и выгодные акции на покупку нового девайса», - комментирует Ринат Маляков директор розничного бизнеса билайн Центрального региона. 

До 31 декабря клиенты билайн могут получить детские умные часы Geozon всего за 1 рубль при оплате услуг связи в любом удобном офисе продаж или интернет-магазине оператора. Подробнее об условиях акции и правилах участия в ней – на сайте beeline.ru (ПАО «ВымпелКом», г.Москва ул.8 марта, д.10, стр.14 ОГРН1027700166636). 

*Представлены данные ПАО «ВымпелКом» за август 2020 г. и август 2021 г. В состав Центрального региона компании входят: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика Коми, Нижегородская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

 

Фото:   билайн

 

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