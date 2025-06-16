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Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»

16 июня 2025 13:32
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Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»

Генеральным директором АО «РКЦ "Прогресс"» избран Евгений Лукин. Это решение принял совет директоров завода, сообщает пресс-служба предприятия 16 июня 2025 года.

Евгений Лукин работает в структуре самарского ракетно-космического центра с 2006 года. С 2019 года и до сих пор он был первым заместителем генерального директора — главным инженером РКЦ «Прогресс».

Новый назначенец сменил на посту прежнего руководителя Дмитрия Баранова, который руководил заводом с 2018 до марта 2025 года, а затем стал замом гендиректора госкорпорации «Роскосмос». 

 

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