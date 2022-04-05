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На железнодорожном вокзале Самары открылась выставка уникальных архивных документов «Без срока давности»
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На железнодорожном вокзале Самары открылась выставка уникальных архивных документов «Без срока давности»

5 апреля 2022 17:44
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Всего в рамках проекта выявлено и систематизировано около 7000 архивных документов – свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР.

Экспозиция «Без срока давности» организована Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и Куйбышевской железной дорогой.

Большая часть документов, представленных на выставке, была рассекречена лишь в 2020 году, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего в рамках проекта выявлено и систематизировано около 7000 архивных документов – свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР.

Жители и гости Самары смогут познакомиться с архивными документами времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории железнодорожного вокзала Самара до 4 мая 2022 года.

Вход на выставку свободный, передает пресс-служба ГбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба ГбшЖД

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