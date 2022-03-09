На территории бывшего завода химикатов в Чапаевске ликвидируют опасный шламоотстойник

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На территории бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске Самарской области ликвидируют опасный шламоотстойник, сообщает RosTender.info.

На территории завода расположены разрушенные и полуразрушенные здания, шламонакопители и шламоотстойники, которые использовались при производстве химических удобрений и ядохимикатов, а также химического оружия. Опасные объекты представляют угрозу реке Волге.



Шламоотстойник «Ш2» - самый крупный источник химической опасности. Более 50 лет он применялся для размещения жидких, твердых и пастообразных отходов. Сейчас шламоотстойник содержит около 390 тыс. тонн токсичных отходов 2 класса опасности, включая гексахлорциклогексан, гексахлорбензол, полихлорированные бифенилы, соли тяжелых металлов. Он занимает площадь 3,9 га и находится в 30 м от русла реки Чапаевка.

Департамент строительства администрации городского округа проводит открытый конкурс на выполнение работ. Заявки на участие принимаются до 22 марта. С подрядной организацией заключат контракт на 2,4 млрд рублей. Работы пройдут до начала декабря 2024 года.



Ликвидация шлакоотстойника будет первым этапом освобождения территории от накопленных токсинов, устранения опасности загрязнения атмосферы, подземных и поверхностных вод.