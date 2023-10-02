На перегоне Шигоны - Губино будет временно закрыт железнодорожный переезд

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В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Шигоны - Губино Куйбышевской железной дороги с 01:00 до 13:00 (время местное) 3 октября 2023 года будет закрыт железнодорожный переезд 132 км (поселок Новогубинск).

Для оповещения жителей на переезде размещена информация о закрытии переезда и установлены знаки объезда.

Движение автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 125 км (близ железнодорожной станции Шигоны).

Куйбышевская железная дорога просит всех автомобилистов при планировании маршрута следования учитывать данные обстоятельства, планировать свою поездку заранее и использовать объездные пути, сообщает пресс-служба КбшЖД.

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