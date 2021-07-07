На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил

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"АвтоВАЗ" планирует в ближайшие пять лет представить автомобили Lada с турбодвигателем 1.3 TCe 150 (объемом 1,3 литра, мощностью до 150 лошадиных сил), сообщил президент компании Николя Мор в кулуарах "Иннопрома-2021".

Сейчас такие моторы ставят на машины марки Renault — кроссоверы Arkana, Duster и Kaptur.

"Этот двигатель создан совместно с Daimler, у него отличная отдача 150 сил. Он очень эффективный", — отметил руководитель автоконцерна.

Конкретные модели Lada, которые собираются обновить, топ-менеджер не раскрыл, уточнив лишь, что это будет "более дорогой сегмент".

"АвтоВАЗ" делает свои автомобили по полному циклу, а также комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производство расположено в Тольятти и Ижевске.

Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей свыше 20% и представлен более чем в 20 странах, сообщает РИА Новости.