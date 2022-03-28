На КбшЖД ведется подготовка инфраструктуры к весеннему паводку

85

На Куйбышевской железной дороге проводится планово-предупредительная работа по безаварийному пропуску паводковых вод.

Для предупреждения и ликвидации последствий возможных размывов, повреждений пути и сооружений в период паводка сформированы противоразмывные поезда и проведены учения по их развертыванию во всех регионах дороги. Приведена в готовность землеройная техника, запас противоразмывных материалов (бутовый камень, щебень, лес) и необходимых инструментов.

Проводятся работы по вскрытию кюветов, нагорных и водоотводных канав, обеспечен вывоз снега со станций, расчищены водоотводы и лотки для обеспечения беспрепятственного пропуска весенних и ливневых вод. На всех сложных участках дороги проведены работы по укреплению пути, установлено круглосуточное дежурство.

В общей сложности в целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод на Куйбышевской железной дороге очищено от снега более тысячи мостов, двух тысяч водопропускных труб, 2,5 тыс. км кюветов, нагорных и водоотводных канав.

Под пристальным наблюдением находятся одни из наиболее сложных участков земляного полотна: Ульяновск-Центральный – Ульяновск-2, Дёма – Уфа – Черниковка.

Совместно с владельцами и представителями областных администраций осмотрены плотины, все сооружения находятся в исправном состоянии. Выполнены промеры русел 30 мостов, размывов русел и подмыва опор не обнаружено. Определен порядок взаимодействия с управлениями по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в регионах обслуживания магистрали.

Фото из открытых источников