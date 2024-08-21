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Мультисим от билайн бизнес: беспроводной интернет там, где нужно
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Мультисим от билайн бизнес: беспроводной интернет там, где нужно

21 августа 2024 13:13
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Рассказываем о сервисе, который выручает, когда нужен надёжный интернет срочно и в нестандартных условиях.

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Рассказываем о сервисе, который выручает, когда нужен надёжный интернет срочно и в нестандартных условиях.

Видеонаблюдение, платёжные терминалы, учётные и системы для взаимодействия с клиентами (CRM) — эти и сотни других инструментов для бизнеса требуют подключения к интернету. Однако многие компании и предприниматели сталкиваются с ситуациями, когда провести оптоволоконный кабель до магазина, кафе или площадки для мероприятия слишком сложно, дорого, а иногда и невозможно.

Вот лишь несколько примеров, когда «провод не вариант»:

- в торговом или бизнес-центре один провайдер с высокими ценами;

- торговая точка расположена посередине большого пространства, например, фудкорта или парка;

- объект постоянно меняет местоположение (фудтраки, трейлеры, строительные городки);

- бизнес расположен далеко от основной инфраструктуры (АЗС, турбазы, пансионаты и т.д.);

- интернет нужен на временной локации (концертные площадки, конференц-залы) и др.

В таких нестандартных случаях на помощь приходит сервис «Мультисим» от билайн. Этим решением пользуются как крупные ритейлеры, сети АЗС и точки общественного питания, так и малый бизнес.

Как работает Мультисим

Внешне Мультисим напоминает обычный маршрутизатор, в который установлено несколько сим-карт разных операторов. На основе сигналов мобильных сетей Мультисим создаёт фиксированный интернет-канал со скоростью до 30 Мбит/с.

Есть два варианта решения:

«Мультисим. Резервирование» использует мобильные сети поочерёдно, переключаясь между сим-картами в зависимости от силы сигнала в данный момент.

«Мультисим. Балансировщик» объединяет сигналы нескольких сотовых сетей в единый канал передачи данных.

В обоих случаях компании получают надёжный и стабильный интернет-канал, который можно использовать как основное или резервное соединение.

В чём плюсы услуги Мультисим

«Мультисим» от билайн бизнес помогает компаниям быть более независимыми и не привязываться к одному провайдеру. Вот основные преимущества:

фиксированное соединение: скорость и ёмкость интернет-канала позволяют подключать видеонаблюдение, передавать тяжёлые файлы, организовывать беспроводные сети и т.д;

решение под ключ: специалисты билайн бизнес выполняют полный комплекс работ по настройке, подключению и обслуживанию оборудования, которое предоставляется в составе услуги;

- быстрое включение: используйте Мультисим, чтобы одновременно подключить несколько объектов по разным адресам и не зависеть от условий разных провайдеров;

- единый счёт: услуги в рамках сервиса Мультисим оплачиваются в формате «одного окна»;

- тестовый период: проверить как работает «Мультисим резервирование» на конкретном объекте можно в течение 14 дней бесплатно.

Узнайте, как Мультисим помогает поисково-спасательному отряду «Лиза-Алерт» и крупной торговой сети.

Подключить сервис можно на beeline.ru.

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Фото:   freepik.com

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