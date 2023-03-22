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Молодежь ОДК-Кузнецов провела экологическую акцию в День воды

22 марта 2023 16:28
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Целью акции стало напомнить коллегам, насколько значима экосистема планеты и как важен вклад каждого гражданина в ее сохранность.

Сегодня, активисты Совета молодежи ОДК-Кузнецов провели акцию, приуроченную ко Всемирному дню воды, отмечающемуся 22 марта. Целью акции стало напомнить коллегам, насколько значима экосистема планеты и как важен вклад каждого гражданина в ее сохранность.

Молодежная организация самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха всегда вела активную работу, пропагандируя здоровый образ жизни, призывая к отказу от курения, участвуя в организации спартакиад и слетов на предприятии, а с началом этого года Совет молодежи принял решение об участии в экологических акциях. Во Всемирный день воды волонтеры вышли на главную площадь предприятия, чтобы поддержать 10-й всероссийский молодежный флешмоб «Голубая лента-2023».

Активисты раздавали символичные голубые ленточки и листовки с информацией о важности бережного отношения к водным ресурсам.

«Идея поддержать именно эту акцию не случайна. Дело в том, что всего два года назад у нас начало работать уникальное современное гальваническое производство и полностью реконструированные центральные очистные сооружения, – рассказывает ведущий инженер, член совета молодежи Елена Полежаева. – Для ОДК-Кузнецов и для всего самарского региона это был большой шаг в деле сохранения чистых водных ресурсов. Почти 200 инженерных систем обеспечивают высокий уровень очистки сточных вод. Очищенные стоки возвращаются в систему и вновь участвуют в технологическом процессе. Мы, как сотрудники предприятия, тоже хотим внести свой посильный вклад в дело сохранения природных ресурсов, важнейшим их которых является читая вода!»

Более пятисот сотрудников предприятия получили ленточки и листовки с полезной информацией, а также заряд хорошего настроения – большинство моторостроителей очень позитивно оценили задумку волонтеров, отметили важность таких акций и неравнодушие молодых коллег к вопросам экологии. 

 

Фото:  ПАО «ОДК-Кузнецов»

 

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