Мобильные группы Самарской таможни отмечают свой первый юбилей

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Отделам по контролю за ввозом и оборотом товаров Самарской таможни, чья деятельность переориентировала работу таможни фактического контроля исполняется пять лет. Они были созданы одновременно во всех таможенных органах страны в 2018 году приказом ФТС России.

На должностных лиц были возложены задачи по организации контроля за товарами, находящимися в обороте на территории России. За пять лет отделами было выявлено порядка шести миллионов единиц товаров с признаками контрафактности, более 250 тонн санкционной продукции и почти 2,5 млн товаров без обязательной маркировки.

Громким делом стало выявление в 2019 году крупной партии медицинских препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, общим весом 247 кг.

Отдельное место в работе отделов занимает координация деятельности четырех мобильных групп, несущих службу непосредственно в пунктах пропуска и местах, приближенных к российско-казахстанскому участку государственной границы, протяженностью порядка 2 000 км.

Заместитель начальника таможни Рустам Тунтаев: « За время работы мы накопили богатый опыт, позволяющий эффективно выполнять свою работу и быть лучшими по направлению контроля за ввозом и оборотом товаров среди таможенных органов Российской Федерации. Так, за пять лет нами было выявлено более 7,5 тыс. транспортных средств с нарушениями, а общий вес проверенных товаров превысил 1,5 млн тонн. Сегодня же мы ставим перед собой масштабные цели, работаем с новыми информационными технологиями и продолжаем защищать экономические интересы нашего государства», сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни