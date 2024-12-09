Минцифры предлагает запретить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях

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Минцифры предлагает ограничить использование мессенджеров в рабочих целях в ряде сфер деятельности. Соответствующие положения включены в законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов, подготовленный министерством, сообщает iphones.ru со ссылкой на Интерфакс.

Речь идет про иностранные мессенджеры. Эту норму предлагается распространить на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки, на сотрудников кредитных организаций, на служащих Банка России, работников операторов связи, гражданских служащих госслужбы и госслужащих регионов.

Минцифры предлагает ввести эти нормы с 1 сентября 2026 года.