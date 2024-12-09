Минцифры предлагает запретить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники на скорость выполняли упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Около 200 самарских спортсменов приняли участие в эстафете «Игры ГТО»
Впервые в 2024 году 220 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет смогли дополнительно пройти оценку своего репродуктивного здоровья.
В этом году более 1,4 млн жителей региона проверили свое здоровье
Получать первичную и неотложную помощь, проходить профилактические обследования в нём будут более 270 жителей.
В Исаклинском районе возведён новый ФАП
В Самаре на площади Славы на плите мемориала Вечного огня сегодня были увековечены новые имена Героев Российской Федерации.
Вячеслав Федорищев сегодня, в День Героев Отечества, возложил цветы к Вечному огню 
В повестку были вынесены решения по итогам рабочих поездок в Новокуйбышевск и Шенталинский район.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве области
Он может разогнаться до 253 км/ч.
Xiaomi представила в Китае свой второй электромобиль - кроссовер YU7.
Минимальная стоимость сигарет вырастет до 135 рублей.
Россиянам рассказали, как изменятся цены на сигареты с 1 января 2025 года
После непродолжительной погони сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, водитель которого не спешил сдаваться, а попытался скрыться бегством.
В Тольятти сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.42
-3.96
EUR 106.3
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Минцифры предлагает запретить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях

9 декабря 2024 16:25
168
Минцифры предлагает ввести эти нормы с 1 сентября 2026 года. 

Минцифры предлагает ограничить использование мессенджеров в рабочих целях в ряде сфер деятельности. Соответствующие положения включены в законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов, подготовленный министерством, сообщает iphones.ru со ссылкой на Интерфакс.

Речь идет про иностранные мессенджеры. Эту норму предлагается распространить на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки, на сотрудников кредитных организаций, на служащих Банка России, работников операторов связи, гражданских служащих госслужбы и госслужащих регионов.

Минцифры предлагает ввести эти нормы с 1 сентября 2026 года. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
9 декабря 2024  10:28
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
277
Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне
9 декабря 2024  09:43
Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне
235
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
7 декабря 2024  11:25
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
2406
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
6 декабря 2024  13:00
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
624
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
6 декабря 2024  12:42
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
900
Весь список