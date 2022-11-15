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Миллион тонн строительных грузов был переработан на грузовых дворах КбшЖД за 10 месяцев 2022 года

15 ноября 2022 15:18
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Так, для строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу было обработано около 293 тыс. тонн строительных грузов.

С начала года на грузовых дворах Куйбышевской железной дороги было переработано свыше миллиона тонн строительных грузов для реализации 13 региональных и трех крупных федеральных программ, направленных на осуществление национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, для строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу (Самарская область) было обработано около 293 тыс. тонн строительных грузов, для автодороги Москва – Казань в Республике Татарстан – 212 тыс. тонн, для трассы международного транспортного коридора Европа – Западный Китай в Республике Татарстан – около 227 тыс. тонн, а для ремонта автомобильных дорог в Республике Мордовия, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей – около 270 тыс. тонн щебня.

Рост переработки стройматериалов обеспечен по всем номенклатурам. Так, увеличение объема переработанной щебеночной продукции в текущем году составило  более  29%, в том числе благодаря тому, что для организации работ по ее перевалке были задействованы новые грейферные перегружатели, позволяющие осуществлять работы за пределами грузовых дворов, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

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