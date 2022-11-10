Mazda Motor прекращает деятельность в России

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Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России и передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО "Соллерс авто". Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении концерна, передает ТАСС.

"Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" в пользу ПАО "Соллерс" - нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли", - отмечается в сообщении. Сумма сделки составила €1.

В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесет убыток в размере 12 млрд иен ($82 млн).

Mazda Motor рассматривала Россию как один из важнейших рынков и с 2012 года стала выпускать во Владивостоке свои автомобили в рамках совместного предприятия с компанией Sollers. На предприятии проходила сборка кроссоверов CX-5, CX-9 и седана Mazda 6. Однако цепочки поставок необходимых для этого деталей и узлов были разорваны на фоне санкций против РФ.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС