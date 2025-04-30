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«Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»

30 апреля 2025 09:25
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«Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»

«Магнит» договорился о приобретении контроля в сети «Азбука вкуса». Сумма сделки за актив, на который в последние годы претендовали «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова, может составить около 30-35 млрд рублей.

О том, что «Магнит» договорился о приобретении «контрольного пакета» в бизнесе «Азбуки вкуса» (операционная компания — ООО «Городской супермаркет»), РБК рассказали три источника, знакомых с переговорами. По информации собеседников, в сделку вошли магазины ретейлера в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих столицы, а также три распределительных центра.

В «Магните» и «Азбуке вкуса» от комментариев отказались, пишет РБК.

Сеть «Азбука вкуса», как описывал Forbes, была первым в России «супермаркетом для богатых». Основатели сети начинали бизнес в 1991 году с двух ларьков в Столешниковом переулке, где торговали сигаретами, зажигалками, шоколадками и прочими мелкими товарами. Затем дело расширилось — появилось два стационарных павильона с более широким ассортиментом: там продавались в том числе французский текстиль, аудио- и видеопродукция. Но в итоге партнеры решили остановиться на продуктах питания, а павильоны получили название «Деликатесы».

Первый супермаркет «Азбука вкуса» открылся в 1997 году на Павелецкой. «Нередко к нашему магазину подъезжал Mercedes, из которого выходили лихие ребята в малиновых пиджаках», — описывал первых клиентов бывший гендиректор «Азбуки вкуса» Владимир Садовин. От покупателей, по его словам, не было отбоя, потому что «Азбука вкуса» — это было круто».

Сейчас большинство магазинов «Азбуки вкуса» работает в Москве, сеть также представлена на рынке Подмосковья и в Санкт-Петербурге. Всего у компании 170 магазинов, большая часть — супермаркеты под брендом «Азбука вкуса», также минимаркеты «АB Daily». Торговая сеть также развивает интернет-магазин и собственное производство продуктов и полуфабрикатов. Помимо фабрик-кухонь, у компании есть кофейный цех.

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