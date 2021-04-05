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LG прекращает производство смартфонов по всему миру

5 апреля 2021 16:43
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Ранее LG пыталась продать свой бизнес по производству смартфонов, но покупателя так и не нашлось. 

LG объявила о закрытии бизнеса по производству смартфонов по всему миру.

Компания уточнила, что ещё какое-то время будет оказывать сервисную поддержку и обновлять ПО. Сроки зависят от стран, в которых присутствуют её устройства. Ожидается, что окончательно подразделение закроют к 31 июля, передает iphones.ru со ссылкой на Коммерсантъ.

Корейцы сосредоточатся на создании компонентов для электромобилей, умных домов, роботов, ИИ и решений для бизнеса. Имеющиеся наработки из мобильного бизнеса они вложат в разработку 6G и других технологий.

Ранее LG пыталась продать свой бизнес по производству смартфонов, но покупателя так и не нашлось. 

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